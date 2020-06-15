شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مكاسب من تجديد الزمالك لعقد حازم إمام خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه نادى الزمالك إلى تجديد عقد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لمدة موسمين مقبلة، بعد قرار إدارة النادى بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بشأن التجديد له واستمراره مع الفريق فى الموسم المقبل، على أن يعقد أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي جلسة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف التجديد والحصول على توقيعه على العقود.

وستدعم إدارة نادى الزمالك، الجبهة اليمنى بلاعب جديد بعد التجديد لحازم إمام مع استمرار تواجد اللاعب الصاعد أحمد عيد الذي يحتاج المزيد من الخبرات في الفترة المقبلة، بعد تصعيده للفريق الأول ومنحه فرصة التواجد مع الفريق حيث طالبه كارتيرون بمواصلة العمل للحصول على فرصته مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وحسمت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بإشراف أمير مرتضى، مشاوراتها مع الفرنسى باتريس كارتيرون، حول ملف صفقات الموسم الجديد، بعد الانتهاء من التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وذلك خلال الأسبوع الجارى، حيث يأتى مركزى الظهير الأيمن ومركز الوسط على رأس أولويات الزمالك لتدعيمهم خلال المرحلة المقبلة وفى الغالب ستكون التغيرات في أقل وأضيق الحدود ولن تتخطى لاعب أو اثنين سواء في الراحلين أو القادمين لتديم صفوف القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ووضعت إدارة الكرة بالزمالك أولويات لكل مرحلة، حيث سيتم التركيز فى ملف التدعيمات وإنهائها بعد الانتهاء من تجديد التعاقد مع حازم إمام الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ويتشاور الفرنسى كارتيرون مع أمير مرتضى حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض، لحسم تلك المسألة ورفع الأمر لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لإنهاء ذلك الملف خلال الفترة القادمة وتلقى الزمالك العديد من الترشيحات لعدد كبير من اللاعبين فى مختلف المراكز خلال الفترة الماضية، على أن يحسم كارتيرون بشكل نهائى احتياجات الفريق خاصة بضم لاعب فى مركز الظهير الأيمن لدعم تلك الجبهة مع استمرار حازم إمام والصاعد أحمد عيد حتى يتوفر عدة بدائل فى تلك الجبهة مع ضم لاعب مميز فى خط الوسط لتعزيزه إلى جانب تواجد الثنائى الأساسى طارق حامد وفرجانى ساسى.

كما يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال الفترة الحالية، موقف لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى، وذلك من خلال تقرير الجهاز المعاون والأرقام الخاصة بهؤلاء اللاعبين من خلال شركة تحليل الأداء المتعاقد معها النادى حيث سيقوم المدرب الفرنسى بمراجعة الأرقام المختلفة الخاصة بإحصائيات المعارين للوقوف على مدى الحاجة إلى جهود بعضهم من عدمه فى الموسم الجديد.

وانهت إدارة نادى الزمالك اتفاقها مع قائد الفريق الكابتن حازم امام ، على ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعدما توصل لاتفاق نهائي الزمالك مع حازم امام علي كل بنود العقد الجديد ويتبقي فقط توقيع اللاعب علي العقود الجديدة وتوثيقها في اتحاد الكرة.

واقترب كثيرا حازم إمام ظهير أيمن الزمالك الذى بات قاب قوسين أو أدنى من تجديد عقده مع القلعة البيضاء على ان يتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة لاسيما في ظل حاجة الإدارة الفنية بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لجهود اللاعب في ظل معاناة الفريق في هذ المركز منذ رحيل التونسي حمدى النقاز.

وسيتم توقيع العقود خلال الساعات المقبلة لمدة موسمين مقبلين، بعد أن تم تجهيز كافة الأمور، وسوف يتحصل على مبلغ 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد، بحسب ما أوردته تقارير صحفية.للتعرف على مكاسب الزمالك من تجديد عقد حازم إمام، اضغط هنا