شكرا لقرائتكم خبر عن اقامة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس فى موعدها بدون جماهير بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت عدة تقارير، أن الاتحاد الأمريكى للتنس قرر اقامة بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام بدون جماهير فى خضم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، رغم مخاوف بعض اللاعبين البارزين من المشاركة بسبب الوباء.

وتوقعت مجلة فوربس، نقلا عن عدة مصادر لم تسمها موافقة اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات على خطة اقامة البطولة بين 31 اغسطس و13 سبتمبر فى نيويورك،

وقال مصدر لفوربس، إن اتفاق الاتحاد الأمريكى للعبة مع اتحادى المحترفين والمحترفات "بات وشيكا".

ونقلت شبكة (ئي.اس.بي.ان) عن مصدر قريب، من الخطة قوله إن الاتحاد الأمريكى للتنس ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من السلطات المحلية والصحية.

ولم يرد الاتحاد الأمريكى، على الفور على طلب من رويترز عبر البريد الالكترونى للتعليق.

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ونقلت شبكة (ئي.اس.بي.ان) عن متحدث باسم الاتحاد الأمريكى قوله "نلتزم بكل خطوة فى اجراءات استئناف النشاط ونأمل الاعلان قريبا عن انطلاق أمريكا المفتوحة 2020 فى موعدها".

وتوقفت منافسات تنس المحترفين منذ مارس بسبب جائحة كورونا وتضرر جدول البطولات بشدة وسيمتد التوقف حتى اغسطس .

وتم إلغاء بطولة ويمبلدون، بينما تأجلت فرنسا المفتوحة إلى سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق بعد أسبوع من نهائى فردى الرجال فى أمريكا المفتوحة.

وأبدى نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، ورفائيل نادال حامل لقب أمريكا المفتوحة، ولاعبون آخرون مخاوفهم من المشاركة فى البطولة المقررة فى نيويورك.

وقال نادال فى وقت سابق هذا الشهر، إنه لن يسافر إلى أمريكا المفتوحة فى الظروف الحالية بينما قال ديوكوفيتش إنه سيكون من المستحيل المشاركة فى فلاشينج ميدوز بسبب بروتوكول كوفيد-19 "الصارم بشكل مبالغ فيه" المعلن من المنظمين.