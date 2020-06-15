شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: قرار الدولة عودة كل نواحى الحياة الرياضية.. واستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن القرار الذى من المنتظر أن تعلن عنه أجهزة الدولة، هو عودة الحياة الرياضية لما قبل انتشار فيرس كورونا، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، التى من شأنها أن تحد من انتشار الفيروس فى الفترة المقبلة.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً: "قرار الدولة عودة كل نواحى الحياة بإجراءات احترازية قوية.. عودة التدريبات الأسبوع الأخير من يونيو وعودة المسابقات الأسبوع الأخير من يوليو.. قرارات متوقعة اليوم".

وتعقد اليوم الإثنين وزارتا الرياضة والإعلام مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة الإعلام، للإعلان عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الإعلام .

Advertisements

كان أشرف صبحى قد كشف عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى إن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم اعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في إطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملاً.

فيما كشف الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من اليوم الموافق 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان النشاط سيعود الي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا أن سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.