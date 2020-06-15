شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تجبر موليكا مهاجم مازيمبي للانتقال إلى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، عن رغبة اللاعب فى الرحيل إلى الأهلي وأنه يفضل الدفاع عن اللون الأحمر حال ما رحل عن الغربان خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأوضح الفرنسي نيكولاس موريلي خلال تصريحات تليفزيونية عن موقف مازيمبي من الموافقة على رحيل موليكا قائلا: "لا يمكنني التحدث بلسان نادي مازيمبي ولكن اللاعب يريد الرحيل عن مازيمبي الفترة المقبلة واللاعب تلقى اكثر من عرض رسمي في الفترة الماضية منها فرنسية وبلجيكية وتركية "

يتابع مسئولو النادي الأهلي حالياً العروض التى تلقاها الكونغولي جاكسون موليكا لاعب مازيمبي من أجل الإستعداد للدخول في مفاوضات رسمية وجادة لضم اللاعب الذى يُعد أحد الصفقات المُرشحة لتدعيم الأهلي في الموسم المقبل لكنه ليس الخيار الأول بالنسبة للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وشهدت الفترة الماضية تلقي فايلر قائمة تضم 4 لاعبين أجانب يُفاضل بينهم لإختيار أحدهم وضمّه للفريق في الموسم المقبل ويُعد موليكا أحد هؤلاء اللاعبين الأربعة لكنه في ترتيب مُتأخر بالنسبة للثلاثي الأفضل بالنسبة للمدرب السويسري المتواجد حالياً في بلاده لزيارة أسرته.

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ويترقب الاهلي العروض التى وصلت موليكا مؤخراً وكشف عنها وكيل اللاعب بإنها من تركيا وفرنسا وبلجيكا من أجل الدخولي في السباق الرسمي لضم اللاعب حال الحصول على موافقة رسمية ونهائية من فايلر .

فيما كشف الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا عن رغبة اللاعب فى الرحيل إلى الأهلي أو الزمالك قائلاً "لم نتلقى عروض رسمية أو مفاوضات من الزمالك ورغبة اللاعب هي من تحسم وجهته المقبلة ،وأنا أؤكد أنه يرغب في الانتقال للأهلي لان اسمه كبير في أفريقيا و هناك اهتمام وإعجاب من قبل مسئولي الأهلي ونننظر تطور في تلك المرحلة في الفترة المقبلة .

وأوضح الفرنسي نيكولاس موريلي خلال تصريحات تليفزيونية عن موقف مازيمبي من الموافقة على رحيل موليكا ، قائلاً "لا يمكنني التحدث بلسان نادي مازيمبي ولكن اللاعب يريد الرحيل عن مازيمبي الفترة المقبلة واللاعب تلقى اكثر من عرض رسمي في الفترة الماضية منها فرنسية وبلجيكية وتركية ، وقال موريلي أن موكله يرغب في الرحيل عن فريقه خلال الصيف المقبل