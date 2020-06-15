شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا يظهر فى سيارته مع "مليونير".. ويهدى صالح جمعة "مهرجان شعبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، فى سيارته المكشوفة، خلال الاستماع لأغنية "مليونير" الخاصة بمسلسل "بـ 100 وش" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وحرص كهربا على الظهور خلال ترديد جملته الشهيرة التواجدة فى الأغنية: "على الهادى يا زبادى".

كما أهدى كهربا صديقه صالح جمعة لاعب الأهلى، جزءًا من أحد المهرجانات الشعبية، حيث نشر كهربا عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، صورته مع صالح خلال تواجدهما على "يخت" فى أحد البحار، ومعها الأغنية الشعبية.

وكان أمير توفيق، مدير تعاقدات النادى الأهلى، وصف العروض المتداولة فى وسائل الإعلام حول طلب شراء صالح جمعة بـ"غير الجادة" لأنها لم تأت للنادى بشكل رسمى، موضحاً أن الأهلى سيُعلن وصول عروض رسمية لأى لاعب وسيتم مناقشة الأمر بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

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وأكد أمير توفيق أن صالح جمعة لاعب فى الفريق حالياً والحديث عن عروض رسمية تصل له من أندية محلية أو خارجية غير صحيح، خاصة وأن تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله بسبب "جائحة" كورونا ساهم فى تراجع الكثير من الأندية عن حسم صفقات الصيف مُبكراً كما جرت العادة فى كل موسم تقريباً.

ويرغب الأهلى فى تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً بعدما أوصى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مسئولى القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة .

الحديث عن عدم وجود عروض رسمية لصالح جمعة تزامن مع الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب للزمالك بدعوى وجود شرط جزائى فى عقده مع الأهلى وهو ما نفاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى حيث قال أن عقد صالح جمعه ليس به اية شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى أى وقت مشدداً على أن عقود لاعبى النادى بالكامل لا تتضمن أية شروط جزائية تتيح لهم الرحيل عن الفريق فى أى وقت يرونه.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى لم يمنح أى طرف فى تعاقداته منذ زمن طويل شروط جزائية، خاصة مع أى لاعب، مشيراً إلى أن صالح جمعه تلقى عروضاً فى يناير الماضى لكننا لم نوفق فيها رافضاً الحديث عن العروض التى يتلقاها اللاعب حاليًا أو مناقشة الأمور الخاصة به فى ظل عدم وجود جديد بشأن توقف النشاط الكروى حتى الآن.