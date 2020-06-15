شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطة وزارة الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة الشباب والرياضة، بوضع خطة لعودة النشاط الرياضي، والتي اعتمدت علي استكمال كل المنافسات الرياضية وخاصة كرة القدم، وبدء إعداد اللاعبين المؤهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

كان أشرف صبحى قد كشف عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى إن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في إطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملا.

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