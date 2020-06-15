شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: عودة الحياة الرياضية هو هدف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية.

كان اشرف صبحى قد كشف أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في إطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي أنه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملا.