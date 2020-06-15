خاص.. أول تعليق من الأهلي على عودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن إعلان عودة المسابقات المصرية يعد خطوة إيجابية، مشيرا إلى أنه سيبدأ الترتيب على كافة الأمور للمرحلة المقبلة بدءً من غد الثلاثاء.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عودة المسابقات المصرية يوم 25 من الشهر المقبل، مع موافقة الحكومة على استئناف الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لمصراوي: "عودة النشاط يعد خطوة إيجابية جدا لعودة الحياة والأمور لمجراها الطبيعي".

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وأضاف: "سأتواجد غدا الثلاثاء في النادي من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة، وسنبدأ الاتصالات باللاعبين للترتيب على كافة الأمور".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "سأجري اتصالات مع المدير الفني رينيه فايلر للترتيب للفترة المقبلة، ووضع خطة العودة للتدريبات الجماعية".

وتقرر استئناف التدريبات بدء من يوم السبت المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد توقف مسابقة الدوري لأكثر من ثلاثة أشهر بدء من مارس الماضي لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، ويليه المقاولون العرب في المركز الثاني بـ33 نقطة من 18 لقاء، والزمالك رابعا خلف بيراميدز بـ31 نقطة من 16 لقاء.