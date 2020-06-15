أسوان يوضح لمصراوي موقفه من العودة لاستئناف النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصطفى امين المشرف العام على الكرة بنادي اسوان أن فريقه سيبدأ رسميا عودة التدريبات والنشاط بعد ان يتلقى خطاب رسمي من اتحاد الكرة يفيد بذلك.

وقال امين في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مؤتمر وزير الرياضة الجميع يحترمه ولكن ناديه لم يتلقى شيء رسمي من الاتحاد حتى الان.

واضاف :" نحن في نادي أسوان تحت امر اي قرار في الصالح العام للدولة والمسابقات المصرية".

وأتم: "حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار او مناقشة ملف المدرب الجديد الذي سيخلف مجدي عبدالعاطي الذي اعتذر عن استكمال المهمة".