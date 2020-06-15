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وزير الرياضة يعلن موافقة الحكومة على عودة الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة المصرية أعلنت موافقتها على عودة مسابقة الممتاز، بعد توقفها منذ مارس الماضي لتفشي "كوفيد-19".

وقال صبحي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "الحكومة موافقة على إعادة الدوري، لكن مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الشديدة، ومع تعامل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في كيفية البدء والإجراءات التي ستتم".

وأضاف: "رأينا استئناف العديد من الدوريات العالمية مثل والألماني والإيطالي والإنجليزي، ومصر قادرة على استئناف المسابقة بالنظر إلى تعدادها ومع دراسة وتدقيق واتباع كل الإجراءات".

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وأكمل: "يقع على اتحاد الكرة المصري والأندية مسؤولية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وما ينتج عنها من آثار، وسيكون هناك ترصد طبي من لجنة الأزمات ووزارة ورئاسة الوزراء".

وأتم وزير الرياضة قائلا: "سنسمح للأندية بالعودة إلى التدريبات بدء من يوم السبت المقبل الموافق 20 يونيو المقبل لكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع إمكانية بدء النشاط يوم 25 من شهر يوليو المقبل".

يُذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، ويليه المقاولون العرب في المركز الثاني بـ33 نقطة من 18 لقاء، والزمالك رابعا خلف بيراميدز بـ31 نقطة من 16 لقاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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