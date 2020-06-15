مستند.. وزارة الرياضة تعلن ضوابط وإجراءات عودة نشاط كرة القدم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، الإجراءات الاسترشادية والإجراءات الواجب إتباعها خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي في مصر في ظل تواجد فيروس كورونا.

ووفقًا للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الرياضة اليوم، الإثنين، فإن عدد من الضوابط تم تحديدها لعودة نشاط كرة القدم، على أن يكون اتحاد الكرة المصري والأندية مسؤولين بشكل كامل عن تنفيذها.

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وحصل الخليج 365 على نسخة من الضوابط والإرشادات التي وضعتها وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية لعودة النشاط الرياضي.