بالأرقام.. لاعبو الأهلي والزمالك يتصدرون قائمة الأعلى أجرا في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت صحيفة "بريلا" النيجيرية عن قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في أفريقيا، والتي استحوذ فيها لاعبي الدوري المصري الممتاز على المراكز الأربعة الأولى، بواقع لاعبين من الزمالك ومثلهما من الأهلي.

وتصدر النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في إفريقيا، براتب سنوي يصل إلى 1.3 مليون دولار، وفقا لما كشفته الصحيفة في تقرير لها اليوم الإثنين.

وقالت الصحيفة إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي جاء في المركز الرابع بين اللاعبين الأفارقة الأعلى دخلا، خلف كل من فرجاني ساسي ومحمد عواد ثنائي الزمالك وأحمد فتحي لاعب الأهلي.

وأشارت الصحيفة النيجيرية إلى أن أجايي انتقل إلى الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 2 مليون دولار، وسجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة خلال الموسم الجاري.

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وجاءت قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في إفريقيا وفقا للصحيفة كالتالي:

1- فرجاني ساسي "الزمالك" - 1.3 مليون دولار سنويا.

2- محمد عواد "الزمالك" - مليون دولار سنويا.

3- أحمد فتحي "لاعب الأهلي المنتقل لبيراميدز" - 989 ألف دولار سنويا.

4- جونيور أجايي "الأهلي" - 771 ألف دولار سنويا.