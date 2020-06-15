"استهان بإحدى مؤسسات الدولة".. شكوى جديدة من الأهلي ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

تقدم النادى الأهلي بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك بسبب تصريحات رئيسه مرتضى منصور في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين.

كان رئيس الزمالك شكك، خلال مداخلة بقناة الزمالك صباح اليوم الاثنين، فى تقرير الأهلي عن التبرعات التى حصل عليها من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر.

ووصف الأهلي في خطابه الذي أرسله ظهر اليوم مداخلة رئيس الزمالك بـ" تجاوزات وإصرار على الخروج عن كل قواعد الأخلاق عن طريق قيامه بتوجيه اتهامات باطلة للنادي ومسئوليه".

وقال الأهلي في بيانه إن رئيس الزمالك، استهان علانيةً بإحدى مؤسسات الدولة، وخرج على شاشة قناة ناديه يكيل الاتهامات، مشككًا في جهات رقابية في الدولة لها احترامها وتقديرها، بشأن ملف التبرعات الذي حسمته كل الجهات المنوطة بذلك، وأكدت سلامة ونزاهة عمل مجلس إدارة الأهلي.

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وتساءل الأهلي: "ما علاقة نادي الزمالك بتبرعات خاصة بالنادي الأهلي، إلا قيام رئيس الزمالك باستغلال قناة ناديه والترويج لعمله كمحامٍ قدم ما يزيد على 60 بلاغًا في هذا الشأن وتم حفظها جميعًا لسلامة وشفافية موقف النادي الأهلي ومجلسه".

وتابع الأهلي في بيانه "إصرار رئيس الزمالك على الحديث في هذا الأمر الذي يجعل الرأي العام في حيرة من تداخل المصالح وقيام محامٍ باستغلال قناة نادٍ رياضي كبير وبرامجها لساعات طويلة في الترويج لبلاغات قدمها كمحامٍ بصفته الأصلية وتربحه منها كعمل خاص، وهو استغلال مُخل وتوظيف غريب لمقدرات الشأن العام في النفع الخاص".

وطالب النادي الأهلي بتطبيق قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتوقيع عقوبة على من يخالف الالتزام خلال التحقيقات التي أجريت أمس الأحد.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد حقق مع ممثلي قناتي الأهلي والزمالك في تبادل الشكاوى بينهما، وأكد على تعهدهما بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات.

وأكد المجلس أنه في حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية.