وزير الرياضة: عودة المسابقات 25 يوليو.. واستئناف التدريبات السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، إمكانية عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لما أعلنه وزير الرياضة في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الإثنين، فإنه سيتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

وقال وزير الرياضة: "فترة الإعداد لبداية الموسم من جديد قد تحتاج إلى ثلاثة أسابيع مثل إنجلترا مثلًا، وربما أقل كما حدث في دول أخرى، وعلينا أن نؤكد أن الأمر لا يخص كرة القدم فقط".

وأكمل: "لدينا دليل استرشادي لكيفية عودة النشاط الرياضي وفقًا لإجراءات احترازية قوية، وعلى كل هيئة ترغب في استئناف النشاط أن تراعي هذه الأرشادات".

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وأضاف: "هذا الدليل مقسم إلى خمسة أقسام، كيف سيعود النشاط الرياضي في البداية، الإجراءات الاحترازية للأنشطة والألعاب الرياضية بالاتحادات المختلفة، صالات التدريب البدني، وكذلك طريقة عودة كرة القدم".

وأردف: "كل نشاط سيعود سيكون له احترازات عامة، وبعد الوفاء بها سيكون هناك احترازات خاصة لكل موقع، مجالس إدارات كل هيئة ستكون مسؤولة عن تطبيق هذه الإجراءات".

وعن موعد عودة النشاط الرياضي، فقال صبحي: "اية النشاط التدريبي لكرة القدم ستكون يوم 20 يونيو الجاري، على أن يتاح بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم يوم 25 يوليو المقبل".

واختتم: "يقع على اتحاد الكرة المصري والأندية مسؤولية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وما ينتج عنها من آثار".