صحيفة إنجليزية: صلاح جاهز للمشاركة في مباراة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول بنظيره إيفرتون في 21 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 29 من البريميرليج بملعب جوديسون بارك.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح وأندي روبيرتسون شاركا في مباراة داخلية بين الفريق الأول والفريق الثاني لنادي ليفربول، أمس الأحد.

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وتأتي مشاركة الثنائي بعد أن غابا عن مباراة ليفربول الودية أمام بلاكبيرن، والتي انتهت بفوز الريدز بسداسية نظيفة.

وكان صلاح غاب عن المباراة وتدريبات النادي خلال الفترة الماضية، كإجراء احترازي بعد أن تعرض لكدمة في قدمه.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتاج إلى 6 نقاط فقط خلال الـ9 جولات المتبقية من البريميرليج، للتتويج بالبطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ 30 عاماً.