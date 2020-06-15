عمرو الجنايني يكشف عن موعد إستئناف الدوري

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن الموعد المبدئي لإستئناف النشاط وعودة الدوري بعد فترة توقف بسبب ازمة فيروس كورونا.

وقال الجنايني خلال مشاركته بالمؤتمر

الذي عقد اليوم :"الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري، والدوري يوم 25 يوليو المقبل".

واوضح رئيس الجبلاية: " وافقت رئاسة

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الوزراء علي إستئناف الدوري، لكن كل شئ قد يتوقف حال حدوث أية تطورات خلال الأيام المقبلة".

وأكمل: " سيعود الدوري يوم 25 يوليو المقبل، اذا تم الإلتزام بالتدابير الإحترازية المتفق عليها، وحال ثبات الوضع بالنسبة للاصابات بفيروس كورونا".