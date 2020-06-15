عمرو الجنايني يكشف عن موعد إستئناف الدوري

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن الموعد المبدئي لإستئناف النشاط وعودة الدوري بعد فترة توقف بسبب ازمة فيروس كورونا.
وقال الجنايني خلال مشاركته بالمؤتمرالذي عقد اليوم :"الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري، والدوري يوم 25 يوليو المقبل".
واوضح رئيس الجبلاية: " وافقت رئاسة
وأكمل: " سيعود الدوري يوم 25 يوليو المقبل، اذا تم الإلتزام بالتدابير الإحترازية المتفق عليها، وحال ثبات الوضع بالنسبة للاصابات بفيروس كورونا".
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