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عمرو الجنايني يكشف عن موعد إستئناف الدوري

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أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن الموعد المبدئي لإستئناف النشاط وعودة الدوري بعد فترة توقف بسبب ازمة فيروس .

وقال الجنايني خلال مشاركته بالمؤتمر

الذي عقد اليوم :"الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري، والدوري يوم 25 يوليو المقبل".

واوضح رئيس الجبلاية: " وافقت رئاسة

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الوزراء علي إستئناف الدوري، لكن كل شئ قد يتوقف حال حدوث أية تطورات خلال الأيام المقبلة".

وأكمل: " سيعود الدوري يوم 25 يوليو المقبل، اذا تم الإلتزام بالتدابير الإحترازية المتفق عليها، وحال ثبات الوضع بالنسبة للاصابات بفيروس كورونا".

 

 

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