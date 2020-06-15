دي يونج يقود هجوم اشبيلية في مواجهة ليفانتي بالدوي الإسباني

أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق اشبيلية عن تشكيل فريق الأساسي والذي يواجه مضيفه ليفانتي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني. ليفانتي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني. وجاء تشكيل اشبيلية علي النجو التالي: فاسليك، نافاس، كوندي، دييجو كارلوس، اوكامبوس، دي يونج، اسكوديرو جوديلج، جوردان، منير، بانيجا

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