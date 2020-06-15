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دي يونج يقود هجوم اشبيلية في مواجهة ليفانتي بالدوي الإسباني

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أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق اشبيلية عن تشكيل فريق الأساسي والذي يواجه مضيفه

ليفانتي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني.

وجاء تشكيل اشبيلية علي النجو التالي:

فاسليك، نافاس، كوندي، دييجو كارلوس، اوكامبوس، دي يونج، اسكوديرو جوديلج، جوردان، منير، بانيجا

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