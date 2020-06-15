شاهد.. أشرف صبحي يعلن خطة وزارة الشباب لاستئناف النشاط الرياضي

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الخريطة الزمنية لاستئناف النشاط الرياضي في مصر بعد توقف دام لعدة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا. وركزت خطة وزارة الرياضة التي أعلن عنها علي عودة الحياة للمنظومة الرياضية، وتخفيف الأضرار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي، بجانب التشجيع علي ممارسة الرياضة لما لها من تأثر إيجاب علي صحة المواطنين. الناتجة عن توقف النشاط الرياضي، بجانب التشجيع علي ممارسة الرياضة لما لها من تأثر إيجاب علي صحة المواطنين. كما تستهدف الخطة استكمال المنافسات والسابقات الرياضية الرسمية وبالأخص نشاط كرة القدم. Advertisements

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