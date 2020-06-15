ايان راش اسطورة ليفربول يحتفي بعيد ميلاد محمد صلاح باللغة العربية

احتفى أيان راش اسطورة نادي ليفربول، الإنجليزي بعيد ميلاد محمد صلاح، نجم الريدز، ال28، الذي يصادف اليوم الاثنين، باللغة العربية.

كتب راش على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":" عيد ميلاد سعيد صلاح، كل سنة وانت طيب و عقبال

100 سنة إن شاء الله".

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ويعد راش من اساطير نادي ليفربول، والهداف التاريخي لـ"الريدز"، وحقق العديد من البطولات المحلية والاوربية، وهم 5 ألقاب في الدوري، وكأس أوروبي واحد، و3 كؤوس

الاتحاد الانجليزي و 5 كؤوس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويسير محمد صلاح مع الريدز على خطى ثابتة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية و السوبر الأوروبي، بالإضافة لوصافة دوري الأبطال و البريميرليج.

كما أن محمد صلاح ورفاقه على بعد انتصارين فقط من تحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز، لهذا الموسم.