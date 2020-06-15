ننشر خطة عودة النشاط الرياضي

تنشر "الوفد"، خطة عودة النشاط الرياضي من جديد مع تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس للحد من انتشار فيروس كورونا وتضمنت الخطة عودة التدريبات ٢٠ يونيو وبدء المنافسات ٢٥ يوليو مع تطبيق عدد من الضوابط والإجراءات من جانب الاتحادات المعنية.

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