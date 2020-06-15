تأكد جاهزية محمد صلاح وروبرتسون مع ليفربول قبل عودة البريميرليج

أكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية جاهزية الثنائي محمد صلاح واندي روبرتسون لاعبا الريدز ، لمباراة الفريق أمام ايفرتون ضمن الجولة الثلاثين من منافسات البريميرليج، المقرر لها يوم الأحد المقبل. المقرر لها يوم الأحد المقبل. وكانت هناك شكوك حول جاهزية الثنائي بعد تعرضها للإصابة خلال أحد الحصص التدريبية، وغيابهما عن المشاركة بمباراة التدريبية، وغيابهما عن المشاركة بمباراة ليفربول الودية أمام بلاكبيرن روفرز، لكن سبب غيابهما كان لإجراء احترازي. وأضافت صحيفة الميرور بأن صلاح و روبرتسون تأكدت جاهزيتهما، ولياقتهما البدنية أمس الأحد، خلال مباراة ودية جديدة.

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