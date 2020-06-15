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اتحاد الكرة الإماراتي يعرض خطة استئناف النشاط على الفيفا

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تواصل راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مع الاتحاد الدولي للعبة، لعرض خطة استئناف النشاط الرياضي في الإمارات والمقرر له أغسطس المقبل.
واستعرض راشد مع مسئول الاتحاد الوطنية بالفيفا، الورش الإعدادية التي نظمتها الإمارات في فترة التوقف الحالية والمحاضرات عبر التواصل عن بعد مع الحكام

وعدد من لاعبي كرة القدم.
وتواجد في الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو بين رئيس الاتحاد ومسئول الفيفا، كل من الأمين العام للاتحاد وممثل الاتحاد الدولي للعبة إقليمياً بمكتب الفيفا في دبي.
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