شوبير يكشف الموعد النهائي لعودة الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد عودة أندية الدوري الممتاز للتدريبات، وموعد عودة مسابقة الدوري الممتاز. وقال شوبير، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :"قرار الدوله عودة كل نواحي الحياه باجراءات احترازية قوية.. التدريبات الاسبوع الاخير من يونيو وعودة المسابقات الاسبوع الاخير من يوليو قرارات متوقعه اليوم". عودة كل نواحي الحياه باجراءات احترازية قوية.. التدريبات الاسبوع الاخير من يونيو وعودة المسابقات الاسبوع الاخير من يوليو قرارات متوقعه اليوم". يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، سوف يعقد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بحضور، وزير الشباب والرياضة واسامة هيكل، وزير الاعلام وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، سيتم خلاله الإعلان عن مصير النشاط الرياضي.

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