شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مؤتمر أشرف صبحى مع وزير الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة ، أن أشرف صبحى وزير الرياضة سيعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى سينعقد فى السادسة مساء اليوم بحضور اسامة هيكل وزير الاعلام أيضا، عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، كما سيتم اعلان الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة الأندية للتدريبات الجماعية.

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وتابعت المصادر أن وزير الرياضة سيعلن أيضا خلال المؤتمر إمكانية إستئناف الدورى أواخر شهر يوليو المقبل حيث تحصل الأندية على فترة اعداد لمدة شهر قبل استئناف الدورى أواخر يوليو أو مطلع اغسطس المقبل على أقصى تقدير.

وأوضحت المصادر أن القرارات جاءت بعد دراسة الأمر من قبل الجهات المعنية والدولة المصرية ، لاسيما وأن الفيفا منح الحق للحكومات فقط فى تحديد مصير المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا.