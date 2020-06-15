شكرا لقرائتكم شوبير يكشف عن توقعاته حول قرارات الدولة بشأن الدوري والسناريوهات المحتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن القرار الذى من المنتظر أن تعلن عنه أجهزة الدولة، هو عودة الحياة الرياضية لما قبل انتشار فيرس كورونا، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، التى من شأنها أن تحد من انتشار الفيرس فى الفترة المقبلة.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً: "قرار الدولة عودة كل النواحى الحياة باجراءات احترازية قوية.. عودة التدريبات الاسبوع الأخير من يونيو وعودة المسابقات الاسبوع الأخير من يوليو.. قرارات متوقعة اليوم".



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وتعقد اليوم الأثنين وزارتى الرياضة والاعلام مؤتمر صحفى بمقر وزارة الاعلام ، بجاردن سيتى للإعلان عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط ، بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وأسامة هيكل وزير الاعلام .

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كان اشرف صبحى قد كشف أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في اطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملا.

فيما كشف الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من اليوم الموافق 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان النشاط سيعود الي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا أن سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.