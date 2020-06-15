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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 15 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 4 دوريات أوروبية تهدد بقاء رمضان صبحي فى الأهلي، بطل الأثقال محمد إيهاب يرفض مكافأة الـ10 آلاف جنيه الخاصة بذهب أفريقيا .

4 دوريات أوروبية تهدد بقاء رمضان صبحي فى الأهلي

يُناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحى، ورغم جهود إدارة الأهلى الكبيرة فى الإبقاء على رمضان صبحى نجم هجوم الفريق مُجدداً فى الموسم الجديد بعد انتهاء اعارته وعودته من جديد لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى، إلا أن هناك 4 دوريات أوروبية كبرى تهدد بقاء الجناح الدولى مع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد. جناح الأهلي يرفض عرضاً للاتنقال إلى الدوري الجزائري رفض الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي عرضاً مُغرياً من نادي مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولي والنادي الجزائري، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب في الدوري الجزائري وأكد لمسئولو المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر في اللعب لأي دوري عربي خلال الفترة المقبلة ، وأوضح أنه سبق وتلقي عرضاً من النجم الساحلي التونسي لكنه رفضه لنفس السبب تقريباً، ويفاضل جيرالدو بين العودة لنادى السابق أول أغسطس الأنجولى أو اللعب فى الدورى البرازيلى، الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلى، وذلك بعدما رفض اللعب فكرة الرحيل إلى دورى خليجى. إنبى يبتعد عن سباق ضم عمار حمدى فى الموسم الجديد Advertisements استبعد مسئولو إنبى الدخول فى مفاوضات مع الأهلى لضم عمار حمدى، لاعب وسط الفريق الأحمر المعار إلى طلائع الجيش، نظراً لدخول عدة أندية فى مفاوضات مع القلعة الحمراء، وعلى رأسها بيراميدز، لذا ترى إدارة النادى البترولى أن القيمة التسويقية للاعب ستكون مرتفعة لضمه على سبيل الإعارة، لذا يبتعد النادى البترولى عن ذلك السباق، خاصة أن النادى البترولى يرغب فى ضم لاعبين بشكل نهائى أكثر من الإعارة ويتم الاستفادة منهم وتكون القيم المالية الخاصة باستقدامهم متوسطة دون الدخول فى مزادات حول ضم أى لاعب. علاء ميهوب خارج حسابات رئاسة قطاع الناشئين في الأهلي خرج علاء ميهوب نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق من حسابات مسئولو القلعة الحمراء لرئاسة قطاع الناشئين بالنادي في إطار خطة الإحلال والتجديد التى سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة وسيتم خلالها توجيه الشكر لرئيس القطاع الحالي فتحي مبروك ، وتدرس لجنة التخطيط للكرة في الاهلي حالياً عدة أسماء مُرشحة لخلافة فتحي مبروك كان من بينها محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لكن يوسف رفض تولّى هذا المنصب لرغبته في العمل بالتدريب لاسيما وأنه تلقى عدة عروض من بعض أندية الدوري الممتاز أبرزها أسوان كما دخل علاء ميهوب قائمة المُرشحين لهذا المنصب لكنه خرج من القائمة حسب المعلومات الواردة من داخل النادي. اتحاد الكرة يرفض تطبيق "التجربة الفرنسية" حال إلغاء الدورى يرفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق التجربة الفرنسية فى الدورى المصرى، ويتحفظ مسئولو اللجنة بشدة على إعلان بطل لمسابقة الدورى العام هذا الموسم، فى حال صدور قرار رسمى بإلغاء المسابقة،وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن هناك أزمات عنيفة حاليا فى الدورى الفرنسى بعد اعتماد فوز باريس سان جيرمان ببطولة الدورى بعد الغائها وهبوط 3 أندية للدرجة الأدنى، حيث لجأت هذه الأندية للمحكمة الرياضية الدولية وتم رفض هبوط هذه الأندية بعد الغاء الدورى وهو ما يتسبب فى أزمة عنيفة هناك.

حمزة المثلوثى ينتظر التأكيد الأخير من الزمالك للانضمام إلى القلعة البيضاء

ينتظر حمزة المثلوثى، قائد الصفاقسى التونسى والظهير الأيمن للفريق، التأكيد الأخير من الزمالك للانضمام إلى الفريق الأبيض، بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين فى الفترة الأخيرة، إلا أن إدارة الأبيض تتمهل فى ملف صفقات الأجانب انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى هذا الموسم، حيث ينتظر قائد الصفاقسى إشارة القدوم إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع الزمالك.

كشف البطل الأولمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب الحصول على مكافأة الفوزالخاصة بالحصول على الذهب فى دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة، والتى تقدر بـ 10 آلاف جنيه، ليكتفى بوسام الجمهورية فقط . وأعلن محمد إيهاب رفضه عبر تويتر قائلا، "الضرب فى الميت حرام، وصل التقدير المنتظر للألعاب الأفريقيه بعد 9 أشهر من المخاطبات وجائت الميدالية الذهب بـ(10آلاف جنيه) لقد تعلمنا أن قيمة البطل فى الاعتزاز النصف بالنفس والآخر بالوطن.. أعتذر عن استلام ما سميتموه بالمكافأة وكفى بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى شهادة أفتخر بها.. شكراً".