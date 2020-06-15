شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نجل الشهيد المنسى فى حفل ختام البطولة العالمية للرماية أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى منظمات جامعة الدول العربية، أول بطولة عالمية فى الرماية عبر الإنترنت، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، وذلك بعد نجاحها فى تنظيم أول بطولة أونلاين بالعالم فى لعبة الكاراتيه لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وتم تنظيم حفل ختام بطولة الجمهورية للرماية عبر الإنترنت، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للفروسية، والدكتور كلاوس شومان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، وخلال الحفل تم تكريم الطالبة سلمى أيمن عبدالمقصود الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة، بعد حصولها على ذهبية الفردى وفضية الزوجى المختلط فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب وذهبية بطولة العالم للشباب، كما تم تكريم اللاعب حمزة أحمد المنسى نجل الشهيد البطل أحمد المنسى الذى قدم روحه هو وزملاؤه ثمناً للدفاع عن الوطن ليحفروا أسماءهم فى لوحات الفخر والشرف.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك دعما سياسيا وتنمويا من القيادة السياسية للرياضة المصرية، لافتا إلى أننا نحتفى بهذه البطولة مع إتحاد الخماسى الحديث، وبمشاركة الإتحاد الدولى، وأن التفكير خارج الصندوق شئ مهم جدا، وهناك دور حقيقى للرياضة المصرية فى تطوير نهج المجتمعات، مؤكدا أن هناك نقطة انطلاق كبيرة جدا بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب،وهى تشارك الرياضة كتف بكتف فى عملية التطوير الموجودة حاليا، للوصول إلى أفضل ما يمكن الوصول اليه

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ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لرئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبدالغفار قائلا " أتوجه بكل الشكر للأخ الفاضل الإنسان المفكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، لكونه يعى معنى ومضمون المؤسسات العلمية والتربوية ودورها المؤسسى لإعادة تطوير النشئ والشباب المصرى على المستوى العلمى والتربوى، فدائما ما يبادر بالدعم العلمى اللا محدود للرياضة، لافتا أن خلال فترة ترؤسة للأكاديمية شهدت الأكاديمية دور غير تقليدى فى مساندة الرياضة المصرية وأصبح معظم أبطال مصر طلبة فى الأكاديمية، ولهم كل الرعاية والتقدير ،وكان هناك مبادرة من الدكتور إسماعيل لإعطاء منح للأبطال الرياضيين، وقد طلبنا أن يتم إعطاء منح لأبطالنا واستجابت الأكاديمية على الفور".

وأوضح "صبحي" أن رياضة الخماسى بها فكر وطريقة عمل ووعى ،وهى لعبة شابه تجتذب عديد من الشباب الصغار، الذين اكتسبوا صفة قيادية ولديهم أفق ومنافسة وشخصية البطل، وهذا هو المكتسب من الرياضة فى التنشئة المجتمعية وبناء إستراتيجية الإنسان التى حدددها الرئيس عبدالفتاح السيسى من الناحية البدنية والنفسية والإجتماعية والعقلية،ونحن نسعى لتطوير الرياضة المصرية بخبرات رياضية وثقل علمى لأن هذا هو السبيل الوحيد لكى نخترق وننافس ونطور المضمون الرياضى لكى نصل إلى تنافس بلا صراع وبلا نزاع بروح رياضية عالية ،ونحن نشكر الإتحاد الدولى لدعمه المتواصل لنا،مشيرا أن الحدث حينما يكون مع الإتحاد الدولى والأكاديمية العربية فهذا يحمل مسئولية مجتمعية كبيرة جدا.

وتابع "اليوم .. ولاد مصر موجودين معانا وهم ولاد البطل الشهيد أحمد منسي، ومشاركين معانا فى البطولة،ولازم كلنا يكون عندنا روح الشهيد المنسى فى المدرسة والجامعة، وروح الشهيد بتكون فى حلمك لبلدك ووطنك، وأنا سعيد كل السعادة أن أكون ضمن فعاليات هذا الحدث وتحية كبيرة للموجودين والمشاركين فى تلك البطولة، وان شاء الله نعلن اعادة النشاط الرياضى قريبا بعد أن تعبر مصر والعالم تلك الجائحة الصعبة "جائحة كورونا" على خير وان شاء الله فى2021 بطولة العالم لليد ونكون مستعدين استعداد جيد".

من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،عن سعادته وفخره بتنظيم أول بطولة عالمية فى الرماية عبر الإنترنت