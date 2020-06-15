شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: عودة الدوري صعبة بسبب الإصابات.. والمثلوثى يقترب من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التونسى حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى يقترب من الزمالك، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت، "الزمالك يقترب من التعاقد مع حمزة المثلوثى نجم الصفاقسى، وهو قرار جيد مع التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، فلابد من وجود لاعب مميز مع حازم ولو تعاقد الزمالك مع المثلوثى أعتقد سيضحى بالكونغولى كاسونجو من لاعبيه الأجانب، بينما فى حال لو قرر تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب محلى فهناك لاعبون مميزون فى الدورى المصرى، مثل كريم العراقى لاعب المصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى" .

وعن عودة الدورى قال الثعلب الصغير، "صعب الدورى يرجع، كلنا بنشوف حجم الإصابات فى الدوريات الأوروبية التى رجعت بعد فترة توقف طويلة، لو الدورى رجع الأندية خلال أسابيع هتلاقى إصابات كتير فى نجومها المؤثرين، القصة صعبة جدا يا جماعة على المستوى الفنى".

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وينتظر حمزة المثلوثى، قائد الصفاقسى التونسى والظهير الأيمن للفريق، التأكيد الأخير من الزمالك للانضمام إلى الفريق الأبيض، بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين فى الفترة الأخيرة، إلا أن إدارة الأبيض تتمهل فى ملف صفقات الأجانب انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى هذا الموسم، حيث ينتظر قائد الصفاقسى إشارة القدوم إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع الزمالك.

ويرحب حمزة المثلوثى بالانضمام للزمالك فى الموسم الجديد، وذلك بعد وصول عروض له من العديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة بجانب رغبة ناديه فى استمراره بين صفوفه، إلا أن الظهير التونسى يضع الانضمام للزمالك بمثابة الخيار الأول عقب نهاية تعاقده مع النادى التونسى بنهاية الموسم الجارى، وذلك لرغبته فى خوض تجربة جديدة إلى جانب شعبية الفريق الأبيض الكبيرة ومشاركته فى البطولات المختلفة ورغبته فى اللعب بجوار مواطنه فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، حيث يرتبط الثنائى بعلاقة قوية، وإبراز ساسى دائمًا مدى الارتياحية التى يشعر بها داخل الزمالك سواء فى المعاملة من جانب إدارة النادى أو حب جماهير الفريق للاعبى الأبيض ومساندتهم فى كل الأوقات لذا يفضل المثلوثى الانضمام إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.

ويأتى التمهل من جانب الزمالك فى التأكيد الأخير بشأن إتمام صفقة المثلوثى انتظارا لموقف النشاط الكروى هذا الموسم، حتى يتمكن الأبيض من معرفة عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل قبل إتمام الصفقات بصورة رسمية، خاصة فى ظل امتلاك أبناء ميت عقبة 7 لاعبين أجانب بين صفوف الفريق.