شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: بيراميدز يفكر فى الكونفدرالية وكأس مصر ولا يشغله الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق والمدرب العام الحالى لبيراميدز، أن ناديه لديه أهداف سواء فى حال عودة الدورى أو إلغائه، وقال محمود فتح الله فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "نحتاج لفترة إعداد تتعدى الشهر لإعداد اللاعبين لأن التدريب فى المنزل يكون بهدف الحفاظ على الوزن ولكن التدريب فى الملعب هو الأهم والأكثر واقعية".

وأضاف محمود فتح الله، "قرار عودة الدورى أو إلغائه قرار دولة يجب احترامه مهما كان، ولكن على الصعيد الفنى طول فترة تجميد النشاط الكروى يجبر الأندية على إقامة فترة إعداد طويلة لتجنب الإصابات الأمر الذى سوف يعصف بالتوقيتات ".

وتابع مدرب بيراميدز، "سواء عاد الدورى أو لم يعد نسير جيداً فى الدورى ولدينا طموحات أخرى، مثل التتويج بكأس مصر، فضلا عن الحلم المنتظر بالتتويج بالكونفدرالية الهدف الأكبر لنجوم بيراميدز، لاسيما بعد الحديث عن اقتراب عودة المسابقات الأفريقية".

وواصل الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مع لاعبى الفريق المتواجدين حاليًا خارج مصر، منذ أن توقف النشاط الرياضى ومسابقة الدورى الممتاز بسبب انتشار فيرس كورونا، من أجل مطالبتهم بالاستعداد للعودة إلى القاهرة فى أقرب وقت، خاصة بعدما أعلنت الحكومة عن اقتراب عودة النشاط فى أقرب وقت ممكن.

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ويتواجد أكثر من لاعب من بيراميدز خارج البلاد فى الوقت الحالى، وفى مقدمتهم اللاعبون المحترفون مثل الأوغندى عبده لومالا، بخلاف دودو الجباس مهاجم الفريق المتواجد حاليًا فى بلجيكا، الأمر الذى سيتسبب فى صعوبة اكتمال صفوف الفريق حال صدور قرار من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضى.

وكشف لاعبو بيراميدز المتواجدون خارج مصر حاليًا عن خطتهم للعودة إلى مصر فور صدور قرار باستئناف النشاط وعودة التدريبات الجماعية الفترة المقبلة، وأكدوا أنهم ينتظرون فتح المجال الجوى وحينها ستكون العودة لا تمثل أى أزمة، أما فى حال استمرار غلق المجال الجوى بين الدول وبعضها البعض سيضطرون للعودة على طائرت العالقين فى الخارج، وذلك بعد التأكد من عودة النشاط الرياضى.

فى سياق متصل، قرر مسئولو نادى بيراميدز سداد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول، المتبقية على 4 أشهر بدلاً من شهرين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها الرياضة المصرية بشكل عام وتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث رفض المسئولون بالفريق السماوى تخفيض مرتبات اللاعبين واستقروا على تقسيمها على 4 أشهر منعًا لتعرض النادى لأزمة مالية.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهران لم يحصلوا عليهما قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.