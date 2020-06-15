الامارات | راشفورد يطالب بوجبات مدرسية مجانية للطلاب في العطلة الصيفية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ماركوس راشفورد، أمس، الحكومة البريطانية بمواصلة تقديم وجبات مجانية لأطفال الأسر الفقيرة خلال العطلة الصيفية في رسالة «مكتوبة من القلب».

وقد تلقى الأطفال المؤهلون للحصول على وجبات مدرسية مجانية الطعام أثناء الاغلاق التام الذي فرضه تفشي وباء فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، وكانت هذه الوجبات في أغلب الأوقات تأتي في شكل قسائم شراء من المحلات التجارية الغذائية «السوبر ماركت».

ويحق لحوالي 1,3 مليون تلميذ محروم الحصول على وجبات مدرسية مجانية، ولكن الخطة في إنجلترا لن تستمر خلال فترة العطلة المدرسية، التي تبدأ في يوليو المقبل.

وكان الدولي الإنجليزي، الذي ساعد في جمع حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لمؤسسة «فيرشير» الخيرية التي تحارب الجوع وهدر الطعام، تلقى وجبات مجانية عندما كان طفلا.

وكتب راشفورد رسالة مفتوحة إلى المشرعين قال فيها «الحكومة اتخذت نهج في التعامل مع الاقتصاد - أطلب منكم اليوم توسيع نطاق هذا التفكير لحماية جميع الأطفال المستضعفين في جميع أنحاء إنجلترا».

وأضاف «أنا أشجعكم على سماع مناشداتهم والعثور على إنسانيتكم. يرجى إعادة النظر في قراركم بإلغاء نظام قسائم الطعام خلال فترة العطلة الصيفية وضمان التمديد». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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