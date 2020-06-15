شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عودة الدوري الإنجليزي.. تعرف على ترتيب محمد صلاح بين هدافي «بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعدما أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويحتل ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، حيث يحتاج إلى 6 نقاط لحسم لقب البطولة لأول مرة منذ 30 عاما.

وعلى مستوى هدافي البطولة يتطلع نجمنا المصري لمعادلة أرقام ألان شيرر وتيري هنري بالفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مواسم متتالية.

ويحتل النجم الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدف، يليه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، هداف أرسنال، برصيد 17 هدف، فيما يتساوى النجم محمد صلاح مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 16 هدف.

ليكون الترتيب كالتالي:

جيمي فاردي: 19

أوباميانج: 17

محمد صلاح: 16

أجويرو: 16

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داني إنجز: 15

راشفورد: 14

ساديو ماني: 14