شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأسترالي يستأنف نشاطه 16 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الدوري الأسترالي لكرة القدم نشاطه في 16 يوليو المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة منذ 24 مارس الماضي، جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان، اليوم الإثنين، إن مباريات الدوري الذي يشارك في منافساته 11 فريقيً، ستستأنف في 16 يوليو المقبل/ وقال محلي للعبة.

وقال رئيس رابطة الدوري، جريج أورورك، إن المباريات الـ27 المتبقية من الموسم، ستقام على مدار 28 يوماً، بدءاً من 16 يوليو، على أن تتبعها الأدوار النهائية، حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما تخوض الفرق من المركز الثالث حتى الثالث مواجهات إقصائية لتحديد هوية الفريقين الآخرين اللذين سيكملان دور الأربعة.

وأضاف «أورورك»: «يمكننا الآن التركيز على إجراء اختبارات (كوفيد-19) لجميع اللاعبين قبل عودة الأندية إلى التمارين هذا الأسبوع».