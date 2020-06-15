شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يطلق حملة لتوفير وجبات غذائية للأطفال خلال «عزل كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حث ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، الحكومة على دعم حملته لتوفير وجبات غذائية مجانية للأطفال خلال فترة العزل العام وغلق المدارس.

ولعب راشفورد، البالغ من العمر 22 عامًا، دورًا بارزًا خلال فترة وباء «كوفيد- 19»، في زيادة التوعية وتمويل العائلات التي تعاني لتوفير الغذاء للأطفال.

وتعاون راشفورد مع مؤسسة (فير شير) البريطانية الخيرية للمساعدة في زيادة الدعم إلى 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لتوفير الوجبات داخل البلاد. وطالب الحكومة بمواصلة دعم الأطفال بالوجبات المدرسية.

وكتب عبر «تويتر»: «في العائلة كنا نعتمد على الإفطار في الأندية ووجبات المدارس المجانية ومبادرات الجيران والمدربين».

ويستفيد 1.3 مليون طفل من الوجبات المجانية في مدارس إنجلترا لكن راشفورد قال إن ربع العدد لم يحصل على أي دعم منذ غلق المدارس بسبب الوباء.

وتابع: «هل تعرفون كم يتطلب من الشجاعة أن يقول رجل ناضج إنه لا يمكنه التعامل مع متطلبات عائلته ولا يمكنه أن يدعمها؟ الرجال والنساء ورعاة الأطفال بحاجة إلى مساعدتنا ونحن لا ننصت إليهم».

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