شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن عودة الدوري: أمر غير منطقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الحديث عن عودة مسابقة الدوري الممتاز أمر غير منطقي. وقال مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: «هناك اصرار على عودة الدوري، هل تقلصت حالات الاصابة بكورونا؟». وأضاف رئيس نادي الزمالك :«14 فريق بالدوري يرفض استئناف المسابقة، فلنترك الأندية الأربعة الأخرى تلعب وحدها». وأتم تصريحاته: «مع كامل الاحترام لبيراميدز ولكنه ليس نادي مصري كي يفرض رأيه، ومن يريد أن يعود الدوري فليقدم إقرارا على مسئوليته في حالة تعرض أي فرد للإصابة بالفيروس بالدوري». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 44,598

تعافي 11,931

وفيات 1,575

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