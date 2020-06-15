شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ملتزمون بقرارات الأعلى للإعلام.. وسأتقدم ببلاغ لسحب تراخيص قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي ملتزم بقرارات المجلس الأعلى للإعلام، مشيرا إلى أنه لم يتم ادانة قناة الزمالك بأي تجاوز في حق النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور أنه لم يتم التجاوز في حق الأهلي ككيان كبير، لكن هناك من قام بالإساءة لنادي الزمالك ورئيسه عبر قناة الأهلي .

وتابع: «مجلة الأهلي وصفت الزمالك بالعصابات، وقناة الأهلي قامت باستضافة بعض الأشخاص لسبي بشكل علني؛ وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه سيتم تحويل المخطئ للتحقيق، وسأطلب الغاء ترخيص قناة الأهلي ببلاغ رسمي».

وأتم رئيس الزمالك: «سيتم إيقاف تجاوزات كل من يقوم بالإساءة للزمالك عبر قنواتهم على اليوتيوب».