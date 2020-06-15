شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الإثنين، منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، وذلك بعد استئناف المسابقة يوم الجمعة الماضي، بمباريات الجولة الثامنة والعشرين بعد توقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتنطلق المباريات في السابعة والنصف مساءا، بلقاء ليفانتي ضد إشبيلية، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

فيما ينطلق لقاء ريال بيتيس ضد غرناطة في العاشرة مساءا، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.