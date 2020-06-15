شكرا لقرائتكم الأهلي يكثف إجراءات التعقيم خلال تواجد الأعضاء لدفع الاشتراكات السنوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف مسئولو النادي الأهلي من عملية تعقيم وتطهير كافة مبانى ومنشآت النادى، على هامش تواجد الأعضاء لدفع الاشتراكات السنوية وتمهيداً لعودة الأعضاء تدريجياً فى يوليو المقبل، إذا ما صدر قرار رسمى من الجهات المعنية بعودة النشاط، حيث تقوم الإدارة التنفيذية بالأهلى تحت إشراف العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى بإجراءات التعقيم اليومية لكافة المنشآت والقطاعات بالنادى، وفقا للخطة الوقائية التى أقرتها اللجنة الطبية بالنادى برئاسة الدكتور محمد شوقي.

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وبدأ مسئولو الأهلي في استقبال أعضاء النادي بداية من اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو لتسديد الاشتراكات السنوية وسط إجراءات احترازية مٌشددة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء و ووزير الرياضة بشأن بدء استقبال أعضاء الجمعية العمومية لسداد الاشتراكات السنوية، وعقد العميد محمد مرجان عدة اجتماعات مع أكثر من إدارة بالنادى، وكذلك مع الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، من أجل الانتهاء من آخر الاستعدادات قبل عودة النشاط الرياضى واستقبال الأعضاء فى الفترة المقبلة، وقال الدكتور محمد شوقي، إن النادى درس كافة السُبل والإجراءات الاحترازية، ومنها استقدام البوابات المُعقمة، وتشمل عدة معايير مثل قياس درجة الحرارة، وأن يكون التعقيم بالبخار وليس بالسوائل"، وأكد مسئولو الأهلي أن النادى سيُجبر الجميع على ارتداء "الكمامة" داخل الأماكن المغلقة فى النادى، أما فى الأماكن المفتوحة فلا يمكن إلزام العضو بارتدائها إلا لو وصل النادى خطاب من وزارة الصحة بتطبيق ذلك"، موضحاً أن الاهلى مُلتزم كالعادة بتعليمات الدولة والنادى جاهز تماماً لاستقبال الأعضاء واستئناف النشاط الرياضي.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر.