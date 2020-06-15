شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر عزل طاقم الحكام بالكامل حال ظهور أعراض كورونا على أى عضو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، أوصت بعزل طاقم الحكام بالكامل إذا ظهرت أي أعراض لفيروس كورونا على أحد أفراد الطاقم حال عودة النشاط.. وأوضح مسئولو لجنة الحكام إن الأفضل عزل الطاقم بالكامل لأن الحكام يذهبون إلى المباريات مع بعضهم ومن المحتمل إذا ما ظهرت أعراض على أحد أفراد طاقم التحكيم أن يكون نقل الفيروس لزميله.

وأنهت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تركيب البوابة المطهرة قبل استقبال أعضاء الأندية والجمعية العمومية خلال الساعات المقبلة، لمناقشة موقف المسابقات المحلية وكذلك عرض اللائحة الجديدة على الأندية والاستماع لمقترحات الأندية الخاصة باللائحة الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمهيدا لاعتمادها.

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية غدا الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز، وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم اجتماع الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.

وأضاف العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهى الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الاجتماع صباحا بأندية القسم الثانى وتم تقسيمها كالتالى الثلاثاء مع المجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجارى للاجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائى الخاص بلائحة النظام الأساسى، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام .

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وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة وأيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .

أنهت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تركيب البوابة المطهرة قبل استقبال أعضاء الأندية والجمعية العمومية خلال الساعات المقبلة، لمناقشة موقف المسابقات المحلية وكذلك عرض اللائحة الجديدة على الأندية والاستماع لمقترحات الأندية الخاصة باللائحة الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمهيدا لاعتمادها.

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية غدا الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز، وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم اجتماع الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.

وأضاف العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهى الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الاجتماع صباحا بأندية القسم الثانى وتم تقسيمها كالتالى الثلاثاء مع المجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجارى للاجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائى الخاص بلائحة النظام الأساسى، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام .

وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة وأيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .