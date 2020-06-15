شكرا لقرائتكم آية مدني: أنا سفيرة السلام والرياضة.. والوزير شاف المجهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت آية مدني، عضو لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، أنها حققت بطولات عالمية كثيرة ما رشحها لتقلد بعض المناصب الإدارية الكبيرة، أبرزها ترشيحها إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطاب، بسبب ثقته بها،بعد نجاحها في التمثيل المشرف لمصر.

وأضافت أية مدني في تصريحات صحفية لها اليوم، أنها استطاعت بعد عام واحد، الدخول في لجنة شئون اللاعبين ثم أصبحت رئيسه لتلك اللجنة، لافتة إلى أنها نجحت في أن تكون عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي في الخماسي الحديث، ثم عضوا بمجلس إدارة نادي الشمس، حتي تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2017.

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وقالت أية مدني، أن تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لها يرجع لبعض النجاحات التى حققتها على المستوي الدولي، وتابعت: "لما الوزير بيسافر مؤتمرات خارجية الناس هما اللي بيكلموه عني، وبيشوف الفيديوهات اللي أنا متطوعة فيها".

وأشارت "أنا اعتبر سفيرة السلام والرياضة، والوزير شاف المجهود، إزاي علمت الشباب السوريين في مخيم الزعفري في الأردن، وقدرت أعملهم لعبة السلاح من مواد مثل زجاجات المياه الغازية الكبيرة، وخراطيم الزراعة التالفة وإزاي يعملوا سلاح ويدافعوا عن نفسهم، فهو لما شاف الكلام ده وقابلته في مؤتمر الشباب في شهر 12 عام 2019 في شرم الشيخ، وشكرني ع التشريف الدولي اللي بقدمه كمصرية.