شكرا لقرائتكم وجيه أحمد يؤكد عودة تقنية الفار مع استئناف مباريات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن تقنية الفار ستكون موجودة فى مباريات الدوري حال الإستقرارعلى عودته بشكل نهائى ، وقال وجيه أحمد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : " فى حالة عودة مباريات الدوري سيتم إستكمال تطبيق تقنية الفار مثلما كانت المسابقة تدار قبل تجميدها بسبب كورونا منذ مارس الماضى".

وأضاف وجيه أحمد : "هناك ثلاثة جروبات للحكام عبر واتس واب ، الاول نتحدث خلاله عن كيفية تطبيق تقنية الفار لتدريب الحكام والثانى لمساعدة الحكام فى إتخاذ القرارات فى الملعب والثالث لمتابعة اللياقة البدنية واوزان الحكام "

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وتابع رئيس لجنة الحكام : "نتابع بشكل دائم حالة المصابين بفيروس كورونا، من أجل توفير كافة متطلباتهم والأدوية التى يحتاجونها وذلك بالتنسيق مع رؤساء المناطق للحفاظ على سلامة وصحة كل أطراف منظومة التحكيم فهناك ثنائى من الحكام خرج من الحجر الصحى ويتبقى حكم ثالث ينتظر المسحة الثانية خلال أيام وعلى صعيد المراقبين خرج اثنين ولايزال الثالث ينتظر 4 أيام ليغادر الحجر الصحى".

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منح الأندية فترة إعداد لمدة 4 أسابيع، على أن يتم استئناف المسابقات مطلع أغسطس المقبل سواء باستكمال الدورى الحالى أو باقامة دورى جديد.. وقررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بدء المشاورات والاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز لكرة القدم بهدف التوصل لاتفاق بشأن السيناريو الاقرب لعودة الدورى، سواء باستكمال الدورى الحالى أو بإعلان الإلغاء وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، موضحًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.. وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة ، وفقًا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقًا للاجراءات الطبية الموضوعة.