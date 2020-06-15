شكرا لقرائتكم أوباميانغ: لم أتلق عرضاً لتجديد عقدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قائد فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أنه يواجه "نقطة تحول" في مسيرته الرياضية، حيث ينتهي عقده مع الفريق اللندني في صيف العام المقبل.

وقال أوباميانغ في حوار جرى عن بعد لبرنامج (تليفوت) بمحطة (تي إف 1) الفرنسية التليفزيونية، ردا على سؤال عما إذا كان تلقي عرضا لتجديد التعاقد مع أرسنال "لم أتلق أي عروض مؤخرا بالطبع، لكنني تحدثت إلى النادي منذ بضعة أشهر، وهم يعرفون لماذا لم يحدث شيء. حتى الآن".

أضاف أوباميانغ، الذي يبلغ 31 عاما يوم الخميس القادم "الكرة في ملعبهم الآن، لذا فإن الأمر متروك لهم للقيام بواجبهم، وسنرى كيف ستسير الأمور، كما قلت، إنها نقطة تحول في مسيرتي وأريد أن أكون صادقا مع الجميع: بالتأكيد سيكون قرارا صعبا للغاية ولم أتخذه بعد، سنرى. أعتقد أنه قد يكون أهم خيار في مسيرتي".

أكد أوباميانغ، الذي انضم لأرسنال من بوروسيا دورتموند الألماني في يناير 2018 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، إن شغفه للفوز بالبطولات سيستمر - سواء قرر أو لم يقرر تمديد إقامته في شمال العاصمة البريطانية لندن بعد الموسم المقبل.

Advertisements

أوضح أوباميانغ "كل لاعب يحلم بالفوز بالبطولات. "إنه أمر هام. سيسأل الناس (هل يريد الفوز بهذه الألقاب في آرسنال أو في مكان آخر؟) كما قلت ، سيخبرنا الوقت. الكرة في ملعب النادي".

يواجه أرسنال منافسة قوية على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث يحتل المركز التاسع حاليا في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية، مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي ستجرى يوم الأربعاء القادم، حينما تستأنف المسابقة المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويعود الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لملعب (الاتحاد) مجددا، حيث يتطلع للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في بطولة الدوري خلال عام 2020 مع أرسنال. وكان أرتيتا يعمل مساعدا للإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل توليه قيادة أرسنال.

وعندما سئل عن طموحاته مع أرسنال خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، أجاب أوباميانغ "أعتقد أنه سيكون من المهم إستئناف النشاط الكروي بقوة، ولكن لن يكون الأمر سهلا لأننا سوف نستهل مشوارنا بمواجهة قوية مع سيتي، نأمل أن ننهي الموسم بشكل جيد، رغم إقامة المباريات بدون جماهير".