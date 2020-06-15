من بيليه ومارادونا وحتى ميسي ورونالدو.. ماذا قال أساطير كرة القدم عن محمد صلاح ؟

هنأ العالم النجم العربي المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، والذي يحتفل به اليوم الإثنين.

وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التهنئة لنجم منتخب مصر، حيث وجه له رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها: "عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق”.

وأضاف "فيفا": ” الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده الـ28.. كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق”.

ووجه نادي ليفربول التهنئة للفرعون المصري، حيث كتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على “تويتر” رسالة قال فيها: ” بعزمه وإصراره وحبه لكرة القدم تُوج ملكًا لقلوب كل مشجعي ليفربول.. كل عام وأنت بخير يا صلاح كل عام وأنت ملك”.

وفي عيد ميلاده، نرصد لكم أبرز ما قيل عن محمد صلاح من قبل أساطير كرة القدم في العالم.

زين الدين زيدان

قال زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني إن "صلاح لاعب عظيم. أظهر هذا في روما والآن في ليفربول. هو مازال صغيراً ويتطور من آن لآخر".

وأضاف زيدان أنه لا يتحدث كثيراً عن اللاعبين الآخرين، إلا أن محمد صلاح لاعب يقدر كثيراً.

جوزيه مورينيو

قال المدير الفني الحالي لنادي توتنهام الإنجليزي إن محمد صلاج "تطور بشكل رائع حقًا في كل شيء. بدنيًا، تطور بشكل مدهش. كان سريعًا لكنه كان فتى هشًا، والآن لا يزال سريعًا، لكنه أصبح رجلًا قويًا. إنه لاعب رائع".

وأضاف مورينيو: "صلاح الآن أصبح مختلف تمامًا عن اللاعب الذي اشتريناه من بازل إلى تشيلسي. هو الآن واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

أوناي إيمري

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري: "تحدثنا عن إمكانية التوقيع مع صلاح عندما كان يلعب في روما. كان لدينا بعض الشكوك- ثم وقع لليفربول وهذه الشكوك قد تحطمت."

وأضاف إيمري: "إذا كنت تتحدث عن أفضل خمسة لاعبين في العالم حالياً، فواحد منهم هو صلاح".

كافو

قال النجم البرازيلي السابق كافو إن محمد صلاح "لاعب رائع، أفضل ميزة لديه هي سرعته الكبيرة بالكرة، وقدرته على المراوغة وعينه على المرمى."

وأضاف الأسطورة البرازيلية أن مراقبة صلاح "صعبة جدًا على أي مدافع"، مضيفاً: "حتى وإن كنت تعلم ما سيقوم فمن الصعب أن تمنعه من القيام بما يريده".

فرانشيسكو توتي

قال أسطورة منتخب إيطاليا ونادي روما، فرانشيسكو توتي، عن محمد صلاح: "لقد استمتعنا بالعمل سوياً كثيرًا، بينما كان أيضًا شخصًا استثنائيًا وحقيقيًا. لقد أعطى الكثير لروما".

صامويل إيتو

قال النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو إن محمد صلاح "لديه كل شيء ليكون أفضل لاعب في العالم".

تييري هنري

يقول نجم منتخب فرنسا السابق وأسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، تييري هنري، إن محمد صلاح "لاعب خاص، لديه شيء خاص، أحب حقيقة أنه يريد اللعب بشكل مباشر، لم يعد لدينا الكثير مثل هذا النوع من اللاعبين الآن".

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أرسين فينجر

يقول المدير الفني السابق لنادي أرسنال، الفرنسي أرسين فينجر، إنه يرى "ظلال ليونيل ميسي" في محمد صلاح.

وأضاف فينجر: "أحب ذلك الرجل الذي يمكنه تسجيل العديد من الأهداف يصبح أيضًا الرجل الذي يصنع الأهداف. هذا لاعب كامل. هذا ما نحبه جميعًا وما نريده من لاعبينا".

ديل بييرو

يقول الأسطورة الإيطالية ونجم نادي يوفنتوس السابق، ديل بييرو، إنه يتذكر محمد صلاح عندما كان في روما وكيف كان يهدر العديد من الكرات أمام المرمى.

وأضاف ديل بييرو: "فجأة في ليفربول تحسن وسجل ما يزيد عن 30 هدفًا في كل موسم.. عندما يكون لديك هذا النوع من العقلية والرغبة في تحسين نفسك. فهو أفضل شيء".

فابيو كانافارو

يقول نجم يوفنتوس السابق، فابيو كانافارو، إنه يحترم صلاح كثيرًا، مضيفاً: "لقد تغير كثيرًا في ليفربول. على مدى السنوات الثلاث الماضية كان مثل الآلة، إنه اللاعب الذي يرغب كل مدرب في تدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم ويقدم كل ما لديه في الملعب، ولا يستسلم أبدًا".

ليونيل ميسي

يقول نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي عن محمد صلاح: "يعجبني أسلوب لعبه، يقدم الكثير لليفربول بما يفعل".

كريستيانو رونالدو

وقال النجم البرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن محمد صلاح: "الجميع يتحدث عن صراع رونالدو مع ميسي على الكرة الذهبية، ولكن هناك أيضاً صلاح، المصري من المرشحين لأنه من الأفضل".

يورجن كلوب

أشاد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، بالنجم المصري محمد صلاح.

وقال كلوب: "محمد صلاح ليس بحاجة أن يسجل الأهداف لأن يكون لاعبًا عظيمًا بتاريخ النادي بالبريميرليج، لكن الأهداف قطعًا ستجعل الجميع يتذكره دومًا".

بوب برادلي

يقول الندير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الأمريكي بوب برادلي، إن محمد صلاح "شخص عظيم ومتواضع ودائمًا ما يعمل بشدة حتى يُطور من نفسه. اشعر بالفخر عندما أشاهده في المباريات".

هيكتور كوبر

قال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، إن صلاح "لاعب مهم جداً ومن أفضل 5 لاعبين في العالم، ووصل لمستوى عال، وأمامه تحد للحفاظ على هذا المستوى، فهو يحتاج لبذل مجهود كبير مع التحلي بالاحترام والتواضع."

البرازيلي بيليه

يقول أسطورة الكرة البرازيلية، بيليه، عن محمد صلاح: "لا تشعروا بالدهشة، إنه أحد أفضل خمسة لاعبين في العالم الآن."

الأرجنتيني مارادونا

أما أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، قال عن محمد صلاح: "رائع وسريع ويتمتع بالذكاء، يجيد اللعب بالرأس والقدم، ويعلم جيداً كيف يتحرك داخل أرض الملعب، تعلم ذلك فى الدورى الإيطالى، فهذا نفس أسلوب اللعب هناك."