شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدني: أنا سفيرة للرياضة والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت آية مدنى، عضو لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث، أنها حققت بطولات عالمية كثيرة ما رشحها لتقلد بعض المناصب الإدارية الكبيرة، أبرزها ترشيحها إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطاب، بسبب ثقته بها بعد نجاحها فى التمثيل المشرف لمصر.

وأضافت مدنى، فى تصريحات صحفية اليوم، أنها استطاعت بعد عام واحد الدخول فى لجنة شئون اللاعبين ثم أصبحت رئيسة لتلك اللجنة، لافتة إلى أنها نجحت فى أن تكون عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولى فى الخماسى الحديث، ثم عضوا بمجلس إدارة نادى الشمس، حتى تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2017.

وأضافت آية مدني، أن تكريم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لها يرجع لبعض النجاحات التى حققتها على المستوى الدولي، قائلة، "لما الوزير بيسافر مؤتمرات خارجية الناس هما اللى بيكلموه عني، وبيشوف الفيديوهات اللى أنا متطوعة فيها".

وتابعت "أنا أعتبر سفيرة السلام والرياضة، والوزير شاف المجهود، إزاى علمت الشباب السوريين فى مخيم الزعفرى فى الأردن، وقدرت أعملهم لعبة السلاح من مواد مثل زجاجات المياه الغازية الكبيرة، وخراطيم الزراعة التالفة وإزاى يعملوا سلاح ويدافعوا عن نفسهم، فهو لما شاف الكلام ده وقابلته فى مؤتمر الشباب فى شهر 12 عام 2019 فى شرم الشيخ، وشكرنى ع التشريف الدولى اللى بقدمه كمصرية.