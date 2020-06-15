شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: تغيير اللائحة سبب رفضى الحصول على مكافأة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال أن سبب رفضه الحصول على 10 آلاف جنيه قيمة مكافأة الحصول على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بالمغرب هو تغيير اللائحة وتخفيض قيمة المكافأة.

واستنكر محمد إيهاب تغيير لائحة المكافآت مابين عام 2007 والتى قدرت وقتها بـ 25 ألف جنيه وتخفيض المبلغ لـ10 آلاف جنيه فى 2019 متسائلا هل هذا طبيعى؟ .

وعبر إيهاب فى تصريح لـ الخليج 365 عن استيائه من تخفيض قيمة المكافأة، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها اللاعبون حاليا والصرف على التدريب فى المنزل بشراء معدات وحديد وما إلى ذلك .

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.وأعلن محمد إيهاب رفضه عبر تويتر قائلا، "الضرب فى الميت حرام، وصل التقدير المنتظر للألعاب الأفريقيه بعد 9 أشهر من المخاطبات وجائت الميدالية الذهب بـ(10آلاف جنيه) لقد تعلمنا أن قيمة البطل فى الاعتزاز النصف بالنفس والآخر بالوطن.. أعتذر عن استلام ما سميتموه بالمكافأة وكفى بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى شهادة أفتخر بها.. شكراً".

وتوجه محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبراير الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، لعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية) قبل أن يعود للتديبات مجددا لأمل المشاركة فى طوكيو 2021

وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.