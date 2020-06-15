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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. كريم درويش نجم الاسكواش: كان نفسي أكون طيار وبحب الزعيم والهضبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب كريم درويش، نجم الاسكواش المصرى والعالمي وبطل العالم السابق.
كريم درويش خاض مسيرة احترافية ناجحة داخل الملعب الزجاجي، قبل أن يحول طموحاته إلى مسيرة جديدة في الإدارة، بعدما تولى قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة واستطاع أن يحقق نجاحاً مشهوداً، حيث يضم النادى الدجلاوى، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش وهي رنيم الوليلي والمصنف الثاني عالمياً للرجل وهو على فرج.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
صيد الأسماك والسفر.
هل تدخل المطبخ.. ما الأكلة التى تتميز فى ظبخها.. والأكلة التى تفضلها؟لا أفقه شيئا عن الطبخ وآخر حاجة عملتها بيض مسلوق... وأحب جداً جميع المأكولات البحرية.
من نجمك المفضل؟عادل إمام من مطربك المفضل؟عمرو دياب لو لم تكن لاعب اسكواش ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟طيار وذلك بسبب عشقي للسفر. مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟لا أتمنى أن أكون زى أى ممثل ولكني أحب جداً عادل إمام لخفة دمه وكاريزمته. بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟الكاجوال ما أغنيتك المفضلة للمطربين المصريين؟قمرين لعمرو دياب بسبب انها بتفكرني بذكريات جميلة. ما هي أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟ايطاليا من هو لاعبك المفضل في كرة القدم والنادي الذي تشجعه؟كريستيانو رونالدو، وأشجع فريق وادي دجلة. اذا كنت لاعب كرة من تتمنى أن تكون من النجوم المصريين أو غيرهم؟من الصعب ان يكون أي شخص مثل شخص آخر ولكني احترم جداً محمد صلاح لما وصل إليه من نجاح.
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