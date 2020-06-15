برة الملعب.. كريم درويش نجم الاسكواش: كان نفسي أكون طيار وبحب الزعيم والهضبة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب كريم درويش، نجم الاسكواش المصرى والعالمي وبطل العالم السابق.

كريم درويش خاض مسيرة احترافية ناجحة داخل الملعب الزجاجي، قبل أن يحول طموحاته إلى مسيرة جديدة في الإدارة، بعدما تولى قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة واستطاع أن يحقق نجاحاً مشهوداً، حيث يضم النادى الدجلاوى، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش وهي رنيم الوليلي والمصنف الثاني عالمياً للرجل وهو على فرج.