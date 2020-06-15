شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبتعد عن سباق ضم عمار حمدى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو إنبى الدخول فى مفاوضات مع الأهلى لضم عمار حمدى، لاعب وسط الفريق الأحمر المعار إلى طلائع الجيش، نظراً لدخول عدة أندية فى مفاوضات مع القلعة الحمراء، وعلى رأسها بيراميدز، لذا ترى إدارة النادى البترولى أن القيمة التسويقية للاعب ستكون مرتفعة لضمه على سبيل الإعارة، لذا يبتعد النادى البترولى عن ذلك السباق، خاصة أن النادى البترولى يرغب فى ضم لاعبين بشكل نهائى أكثر من الإعارة ويتم الاستفادة منهم وتكون القيم المالية الخاصة باستقدامهم متوسطة دون الدخول فى مزادات حول ضم أى لاعب.

وشهدت فترة الانتقالات الماضية اهتمام مسئولى إنبى بضم عمار حمدى، إلا أن انتقاله إلى طلائع الجيش أدى إلى عرقلة إتمام الصفقة، ويهتم حاليا عدد كبير من الأندية المحلية بضم اللاعب فى حال عدم عودته للأهلى الموسم المقبل، لذا سيبتعد النادى البترولى عن ذلك السباق، بعد ترشيح اللاعب من قبل وكلاء اللاعبين على إدارة النادى البترولى.

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من جهته حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مصير عمار حمدى لاعب الفريق المُعار لطلائع الجيش، وأعلن أن الفريق لا يحتاج جهوده فى الموسم المقبل، ورغم أن أنباء قوية ترددت خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية عودة عمار حمدى للأهلى فى الموسم المقبل، إلا أن المدير الفنى للأحمر رحّب بتجديد إعارة اللاعب الصاعد، وهو ما يرغبه الأخير أيضاً حتى يحظى بفرصة المشاركة خارج القلعة الحمراء لضمان تواجده مع منتخب مصرالأولمبي.

فيما أبلغ مسئولو بيراميدز عمار حمدى برغبتهم فى الحصول على خدماته بعقد شراء نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق السماوى بداية من الموسم الجديد، كما أبلغ مسئولو بيراميدز عمار حمدى برفضهم فكرة الحصول على خدماته على سبيل الإعارة، مؤكدين أنهم فى حال الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة القلعة الحمراء سيكون من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائى وعدم فتح باب التفاوض على استعارته، وهو ما رحب به عمار حمدى وأكد أنه لن يوافق على الانضمام لبيراميدز إلا فى حال البيع النهائى.

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الماضية.