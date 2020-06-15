شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استقبال أعضاء النادى لتسديد الاشتراكات وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الأهلى استقبال أعضاء النادى بداية من اليوم، الاثنين، لتسديد الاشتراكات السنوية وسط إجراءات احترازية مٌشددة، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء ووزير الرياضة بشأن بدء استقبال أعضاء الجمعية العمومية لسداد الاشتراكات السنوية، واستقبل محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى أعضاء النادى خلال عملية تسديد الاشتركات، كما حضر الدكتور مدحت عليوة مقرر اللجنة الطبية من أجل الوقوف على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الطبية المطلوبة، مع الوضع فى الاعتبار توفير أماكن الجلوس بشكل آمن ومناسب لسلامة الأعضاء والمديرين المشرفين على الإجراءات الخاصة بالتجديد والحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعى فى مناطق الانتظار وأثناء إنهاء الإجراءات.

وأكد رئيس اللجنة الطبية بالأهلى أن النادى سيُجبر الجميع على ارتداء "الكمامة" داخل الأماكن المغلقة فى النادى، أما فى الأماكن المفتوحة فلا يمكن إلزام العضو بارتدائها إلا لو وصل النادى خطاب من وزارة الصحة بتطبيق ذلك"، موضحاً أن الأهلى مُلتزم كالعادة بتعليمات الدولة والنادى جاهز تماماً لاستقبال الأعضاء واستئناف النشاط الرياضي.

Advertisements

فيما كشف نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى وقت سابق، الشرط الوحيد لاستئناف النشاط الرياضى فى الأندية ويعود النشاط الرياضى فى مصر، قائلاً: إذا صارت الأمور كما نتوقع ونتمنى وبدأت الإصابات اليومية تقل تدريجيا قبل نهاية شهر يونيو ..سيعود النشاط الرياضى فى مصر، ولكن ذلك يتوقف على ما سيحدث حتى 30 يونيو".

وأضاف، "ما سيحدث فى الأندية بداية من يوم 15 وحتى نهاية شهر يونيو، سيكون فترة تمهيدية لإعادة الفتح التدريجى فى الأندية وعودة النشاط الرياضي، إذا صارت الأمور من حيث أعداد إصابات كورونا كما نتوقع ونتمنى".