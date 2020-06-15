تطورات قضية اتهام اللاعب كالوم هودسون أودوي بالاغتصاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال اللاعب البريطاني كالوم هودسون أودوي، لاعب فريق تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الشرطة أكدت أنها لن تتخذ المزيد من الإجراءات ضده بعد اتهامات مزعومة بالاغتصاب.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فقد كتب هودسون أودوي في حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “التزمت الصمت وساعدت الشرطة طيلة التحقيقات، لأنني كنت أعرف أن اليوم الذي سيتم فيه تبرئتي سيأتي قريبا”.

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اللاعب كالوم أضاف: “بعد تحقيق شامل، أكدت الشرطة الآن أنها لن تتخذ إجراءات إضافية”.

شرطة العاصمة البريطانية لندن قالت في بيان لها: “اعتقل رجل (المقصود هودسون) يوم الأحد 17 مايو بعد مزاعم اغتصاب، وأطلق سراحه بدون اتخاذ إجراءات إضافية”.

يذكر أن هودسون أودوي البالغ من العمر 19 عاما، الذي يتنبأ له الجميع بمستقبل مميز في عالم كرة القدم، كان أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصاب بفيروس كورونا المستجد مطلع مارس الماضي، ولكنه تعافى تماما الآن.