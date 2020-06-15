شكرا لقرائتكم طلائع الجيش: علاقتنا بأندية الدوري مميزة ونطالب بتطبيق اللائحة فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه تربطه علاقات مميزة بكل أندية الدوري وأنه يبحث فقط عن تطبيق اللائحة ، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " الطلائع تجمعه علاقة طيبة ومميزة بكل أندية الدوري سواء الاهلى أو الزمالك أو باقى الاندية ولسنا ضد مطالب أحد ولكننا فقط نبحث عن تطبيق النظام التى بدأت بيه المسابقة وفقاً للائحة التى أقرها إتحاد الكرة قبل بداية الموسم ".

ويضيف مدير الكرة بطلائع الجيش : " نتحدث عن نظام ولائحة تم تطبيقها فى 4 مواسم سابقة ألغيت فيها المسابقة من قبل، فإذا كنا نريد التغيير فلماذا لم يكن من بعد هذه المواسم الاربعة لماذا نغير فى الوقت الحالى وبشكل مفاجئ بعد حدوث أزمة كورونا، هذا أمر غير مقبول تماما".

وتابع أحمد المهدى : "قرار تجميد الدوري فى مارس الماضى أنقذنا من كوارث وسقوط ضحايا بين أطراف وعناصر اللعبة ، وبمثل هذه الحكمة التى تم إتخاذ قرار التجميد فى وقت معين نريد أن يكون قرار عودة المسابقات بدون أى ضرر لأى طرف لان صحة الناس أغلى وأبقى".

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وأكمل : "الفترة الماضية شهدت خوض 17 مباراة فى 32 أسبوعًا، فكيف سيتم خوض 17 مباراة أخرى فى 8 أسابيع فقط ، وحتى الوقت الحالى لم يتلقى نادى الطلائع أو أى نادى أخر منشورًا من اللجنة الطبيبة باتحاد الكرة أو وزارة الشباب والرياضة بكيفية الاجراءات الاحترازية التى يجب على الأندية اتباعها أو القيام بها قبل اتخاذ قرار عودة النشاط، قائلاً: "مش معقول يطلع قرار يقولى نبدأ من بكرا وأحنا لسة مش مستعدين".

تابع مدير الكرة بالطلائع حديثه، مشيرًا إلى إنه يفضل إلغاء مسابقة الدورى الموسم الحالى، والتجهيز بجدية للموسم الجديد على أن ينطلق بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة اجتماع واحد لأندية الدورى الممتاز فى يوم واحد لعدة أسباب، أهمها التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا وتقسيمهم على 3 أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب التخوف من حدوث أزمة أو نقاش حاد بين الأهلى والزمالك.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دورى ممتاز غداً الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم اجتماع الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.