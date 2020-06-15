شكرا لقرائتكم كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بالالتزام بتدريبات "التقسيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، للاعبين، أهمية الالتزام بالتدريبات خلال الفترة الحالية حتى لا يأخذ الفريق، وقت كبير، من أجل استعادة لياقته البدنية، بعد تقسيمه اللاعبين على المجموعات وتخوض كل مجموعة التدريب الخاص بها خلال الفترة الحالية تحت إشراف مدربا من الجهاز المعاون حيث تخوض مجموعة التدريبات الخاصة بها تحت إشراف سامى الشيشينى المدرب العام ومجموعة أخرى تحت إشراف المدرب المساعد أمير عبد العزيز ومجموعة تحت إشراف كارتيرون.

ويحرص كارتيرون على متابعة التدريبات التى قسمها على جهازه مع المعاونين حيث يطلع بشكل مستمر على حالة جميع اللاعبين من خلال الشيشينى وأمير عبد العزيز، وجاء تقسيم المدرب الفرنسى للاعبين فى التدريبات المنزلية، بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين، ويحرص اللاعبون على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعداً فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددا المتوقف حاليا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

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وأوضح كارتيرون للاعبى الزمالك إنه حال مواصلة الالتزام فى تلك التدريبات لن يحتاج الفريق إلى سوى أسابيع قليلة من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة من الناحية البدنية لخوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين على الجانب الفني وبذلك تكون سيقلل من فترة إعداد اللاعبين حال وجود أي قرار بشأن استئناف النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة.

ووضع الفرنسى كارتيرون، بالتشاور مع جهازه المعاون، برنامجاً تدريبياً جديداً للاعبى الفريق لتنفيذه بداية من 1 يوليو المقبل، حال عودة التدريبات الجماعية خلال الشهر المقبل، وينتظر المدرب الفرنسى القرار النهائى بشأن مصير النشاط الكروى فى مصر من أجل البدء فى تنفيذ برنامجه الجديد الخاص بفريق الزمالك وقرر كارتيرون تقسيم لاعبى الفريق فى كل حصة تدريبية إلى مجموعتين، وكل مجموعة تشمل 6 لاعبين ليكون الإجمالى 12 لاعباً فى المجموعتين، وسيتم قيادتهم فى التدريب لمدة ساعة على الأقل ثم يرحلون ويتم استقبال مجموعتين جديدتين، وذلك حرصا من كارتيرون وجهازه المعاون على سلامة اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.